Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре

Москвичи несут цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре
Москвичи стали приносить цветы к посольству Ирана в Москве в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Тегеране.
Отмечается, что первые траурные букеты появились у здания на Покровском бульваре еще в субботу после убийства генерала Касема Сулеймани. В окне посольства стоит его фотография в окружении красных и белых роз и свечей.
Сейчас же прибавился новый трагичный повод. Москвичи несут цветы в память о жертвах авиакатастрофы Boeing украинских авиалиний.
О крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины стало известно в среду утром. Он вылетел из аэропорта Тегерана и рухнул практически сразу после взлета. По данным официального представителя аэропорта в Тегеране, воздушное судно рухнуло из-за возгорания двигателя. Версию теракта исключают.
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. По предварительной информации, россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.
Предварительно, одиннадцать граждан Украины, среди которых двое пассажиров и девять членов экипажа, находились на борту разбившегося в Иране украинского воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент страны Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией и заявил, что держит ситуацию под личным контролем.
Сообщается, что авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Согласно данным онлайн-табло московских аэропортов, полеты из столицы РФ в Тегеран не отменены.
Ранее в Сети появилось видео, на котором, как утверждают очевидцы, запечатлено падение украинского борта. На кадрах видно, как горящая точка стремительно падает вниз.
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