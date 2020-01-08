Названа причина крушения украинского Boeing 737 в Тегеране

09:13 (обновлено 08.01.2020 10:56)
Фото: ТАСС/Mohammad Nasiri/AP
Стала известна причина авиакатастрофы, произошедшей с лайнером Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ирана.
По данным официального представителя аэропорта в Тегеране, воздушное судно рухнуло из-за возгорания двигателя.
Изначально появилась информация, что на борту воздушного судна были 167 пассажиров. Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что никто не выжил. Позднее в Киеве уточнили, что на рейс продали 168 билетов, также в самолете находились 9 членов экипажа.
Глава управления ЧС Ирана, в свою очередь, заявил, что на борту самолета было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца.
В управлении авиации Ирана сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией. Также украинский лидер заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Помимо этого он призвал воздержаться от спекуляций.
В настоящее время версию теракта исключают. Об этом сообщили в посольстве Украины в Тегеране.
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По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены.
Украинский Boeing-737 разбился в среду, 8 января, после взлета у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты. Позднее к месту ЧП выехали экстренные службы.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.
В Сети ранее появилось видео, где видна падающая горящая точка, которая оставляет огненный хвост. Очевидцы сообщили, что это и есть украинский самолет.
Потерпевший крушение Boeing 737 был произведен в 2016 году и был получен непосредственно с завода концерна. Об этом сообщили в украинской авиакомпании. Также стало известно, что лайнер прошел техпроверку 6 января.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
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