Названа причина крушения украинского Boeing 737 в Тегеране

Стала известна причина авиакатастрофы, произошедшей с лайнером Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ирана.

По данным официального представителя аэропорта в Тегеране, воздушное судно рухнуло из-за возгорания двигателя.

Изначально появилась информация, что на борту воздушного судна были 167 пассажиров. Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что никто не выжил. Позднее в Киеве уточнили, что на рейс продали 168 билетов, также в самолете находились 9 членов экипажа.

Глава управления ЧС Ирана, в свою очередь, заявил, что на борту самолета было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца.

В управлении авиации Ирана сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией. Также украинский лидер заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Помимо этого он призвал воздержаться от спекуляций.

В настоящее время версию теракта исключают. Об этом сообщили в посольстве Украины в Тегеране.



По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены.

Украинский Boeing-737 разбился в среду, 8 января, после взлета у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты. Позднее к месту ЧП выехали экстренные службы.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp