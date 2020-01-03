В Судане 18 человек погибли при крушении военного самолета

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В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек.

Как сообщает агентство SUNA, самолет потерпел крушение в четверг, 2 января через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна.

Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей. Проводится расследование причин катастрофы.

27 декабря авиакатастрофа произошла в Казахстане. Fokker-100 выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. В самолете находились пять членов экипажа и 93 пассажира.

Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них есть несовершеннолетние. В генконсульстве РФ в Казахстане заявили, что россиян в самолете не было.