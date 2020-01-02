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Происшествия

02 января, 22:56

Ан-12 потерпел крушение в Судане

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Военный самолет АН-12 разбился на западе Судана, передает ТАСС.

На борту находились 15 человек, все они погибли. Среди них трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и еще несколько местных чиновников. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но они отказались от полета по рабочим обстоятельствам.

Воздушное судно, следовавшее в Хартум, разбилось сразу после взлета в аэропорту Эль-Генейны, в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. В Дарфур оно доставило медикаменты и продовольствие и должно было лететь обратно суданскую столицу.

27 декабря авиакатастрофа произошла в Казахстане. Fokker-100 выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. В самолете находились пять членов экипажа и 93 пассажира.

Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них есть несовершеннолетние. В генконсульстве РФ в Казахстане заявили, что россиян в самолете не было. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

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