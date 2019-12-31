Названа причина посадки в Екатеринбурге рейса Новосибирск – Москва

Самолет Новосибирск – Москва совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Стала известна причина незапланированной посадки самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Новосибирска в Москву, в Екатеринбурге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Там рассказали, что на борту сработала индикация неисправности одного из двигателей, из-за чего пилот принял решение о посадке.

"Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно", – уточнили в пресс-службе.

Также представители авиакомпании добавили, что всех пассажиров рейса отправят в пункт назначения на резервном лайнере. На время ожидания их обеспечат всем необходимым согласно правилам.

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета Новосибирск – Москва. На борту U6-099 находились 109 пассажиров и шесть членов экипажа.