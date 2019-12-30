В Qatar Airways подтвердили посадку лайнера Доха – Осло в Москве

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Авиакомпания Qatar Airways подтвердила посадку в Москве самолета, летевшего из Дохи в Осло. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Там отметили, что посадку пришлось совершить по техническим причинам.
"Qatar Airways может подтвердить, что рейс QR179 из Дохи в Осло перенаправлен в Москву и благополучно приземлился по техническим причинам", – говорится в сообщении.
Также в авиакомпании заверили, что всем пассажирам обеспечат перелет в Осло с минимальными помехами.
Ранее стало известно о том, что самолет Доха – Осло совершил посадку в Домодедово. Рейс осуществлялся воздушным судном Boeing 787-8 Dreamliner.
Самолет Qatar Airways приземлился в аэропорту Домодедово вместо Осло