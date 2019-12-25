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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО. Об этом сообщает ТАСС.

"В Заполярном районе Ненецкого автономного округа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 23 человека, включая четырех членов экипажа", – заявил источник информационного агентства в экстренных службах.

Пострадавших среди пассажиров на борту нет. Людей доставят другим вертолетом в город Усинск в Республике Коми.

Ранее в среду, 25 декабря, стало известно о похожем инциденте в Красноярском крае. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку в Эвенкийском районе региона. На борту летательного аппарата находились 29 человек. В течение дня количество пострадавших выросло до 15 человек.

