Число пострадавших в результате жесткой посадки Ми-8 возросло до 15

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пятнадцать человек пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Собеседник агентства уточнил, что два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение.

Вертолет совершал перелет по маршруту поселок Байкит – Юрубчанское месторождение. В региональном МЧС не исключают, что причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь при взлете.

На борту находились 29 человек. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Первоначально сообщалось о трех пострадавших.

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".