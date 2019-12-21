Самолет Гоа – Москва экстренно сел в Баку

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Самолет авиакомпании Azur Air, который летел из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу бакинского бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Отмечается, что на борту лайнера возникли технические неполадки.

"Самолет, летевший из Гоа в Москву, попросил посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Посадка была успешно совершена в 11:05 по местному времени (10:05 мск)", – сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент пассажиры рейса находятся в здании аэропорта. Их обеспечат необходимым питанием. По некоторым данным, они продолжат полет на другом самолете.

Ранее самолет Ил-78 экстренно сел в Жуковском из-за проблем с двигателем. На его борту находились 13 человек.