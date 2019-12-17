Самолет Ту-22 аварийно сел в Астраханской области

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В Астраханской области совершил аварийную посадку самолет ТУ-22. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве сообщили, что у воздушного судна во время выполнения планового полета отказал двигатель.
"Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет", – добавили в министерстве.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Летчики смогли самостоятельно покинуть борт после экстренного приземления.
Сверхзвуковой самолет Ту-22 предназначен для поражения наземных и морских целей с разных высот. Он был принят на вооружение в 1989 году.
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