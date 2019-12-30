Самолет Доха – Осло совершил посадку в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший по маршруту Доха – Осло, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Об этом говорится на сайте Flightradar24.сom.

Уточняется, что рейс выполняет самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Подробности уточняются.

21 декабря самолет авиакомпании Azur Air, который летел из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку. Лайнер было принято посадить на землю из-за технических неполадок на борту судна.

Двумя днями ранее самолет Ил-78 экстренно сел в Жуковском из-за проблем с двигателем. На его борту находились 13 человек, никто не пострадал.

