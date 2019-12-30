Названа новая версия крушения самолета в Алма-Ате

Директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров назвал новую версию крушения самолета в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, самолет Bek Air несколько раз кренился в воздухе. Нарушить движение самолета мог след от взлетевшего перед ним воздушного судна Airbas А321 neo, которое за минуту до взлета Bek Air по этой же полосе поднялось в воздух. Он считает, что самолет мог попасть в воздушные потоки судна.

Директор летной службы также пояснил, что двигатели самолета работали нормально, взлет проходил в штатном режиме. С момента отрыва самолета от взлетной полосы до падения прошло 37 секунд, добавил Сапаров.

В свою очередь, председатель правления авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов заявил, что столкновение с домом стало решающим в катастрофе. По его словам, до столкновения со зданием самолет был целым.

"Если бы он о дом не стукнулся, самолет был бы целый, фюзеляж был бы целый. Я своими глазами видел видео аэропортовых служб, где видно, что самолет до столкновения о дом был целым", – сказал Жумасултанов.

Ранее глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил, что причинами крушения самолета могли стать ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб. Он также выразил мнение, что погодные условия позволили минимизировать число жертв катастрофы, добавив, что холодная погода помогла не воспламениться судну.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним сведениям, погибли 12 человек, пострадали 46 человек. Второй пилот и бортпроводница находятся в реанимации.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян в самолете не было. Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

