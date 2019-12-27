Семь человек погибли при падении самолета Алматы – Нур-Султан

06:10
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Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший в пятницу рейс из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По имеющимся данным, 27 декабря в 7:22 (4:22 по московскому времени) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что по поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия. В ее состав вошли заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.
"Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены", – резюмировали в пресс-службе.
По предварительной информации, на борту находились 95 пассажиров, а также 5 членов экипажа.
Информацию о падении самолета подтвердили в МВД Казахстана. Уточняется, что инцидент произошел в районе жилого сектора.
"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс Алматы – Нур-Султан авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора", – сообщили в МВД.
Ранее самолет разбился при вылете из аэропорта Найроби. Лайнер должен был совершить рейс в Момбасу.
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