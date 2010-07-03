Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Ирландии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал RTE.

Отмечается, что происшествие случилось в воскресенье в 19:45 по московскому времени. Известно, что самолет рухнул в поле в сельской части графства. Кроме того, по имеющимся у телеканала данным, взрыв самолета произошел в момент столкновения с землей или за несколько секунд до этого.

Сейчас на месте происшествия работают местные спасательные службы. Полиция инициировала расследование по данному делу.

Ранее легкий двухмоторный самолет упал на жилой дом в США. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.