Самолет упал на жилой дом в США

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.
По имеющейся информации, инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Известно, что на борту самолета находились три человека.
Отмечается, что воздушное судно упало на дом в округе Датчесс в субботу в 23:40 по московскому времени. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
FAA и национальный совет США по безопасности на транспорте начали расследование по факту происшествия.
Ранее самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.
Позднее МАК расшифровал черные ящики аварийно севшего самолета A321. На записи слышно, как авиадиспетчеры предупреждают экипаж о птицах над летным полем.
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