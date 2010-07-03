Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:24

Самолет упал на жилой дом в США

происшествия за рубежом

02:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.

По имеющейся информации, инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Известно, что на борту самолета находились три человека.

Отмечается, что воздушное судно упало на дом в округе Датчесс в субботу в 23:40 по московскому времени. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

FAA и национальный совет США по безопасности на транспорте начали расследование по факту происшествия.

Ранее самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.

Позднее МАК расшифровал черные ящики аварийно севшего самолета A321. На записи слышно, как авиадиспетчеры предупреждают экипаж о птицах над летным полем.

Читайте также

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика