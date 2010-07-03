Самолет упал на жилой дом в США

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC New York.

По имеющейся информации, инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Известно, что на борту самолета находились три человека.

Отмечается, что воздушное судно упало на дом в округе Датчесс в субботу в 23:40 по московскому времени. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

FAA и национальный совет США по безопасности на транспорте начали расследование по факту происшествия.

Ранее самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.

Позднее МАК расшифровал черные ящики аварийно севшего самолета A321. На записи слышно, как авиадиспетчеры предупреждают экипаж о птицах над летным полем.