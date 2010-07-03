Опубликовано видео из салона А321 после жесткой посадки

17:38
17:38
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Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321 "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле в Подмосковье. На кадрах салон лайнера находится в том же виде, в каком остался после эвакуации пассажиров.
Ведомство разметило запись, чтобы опровергнуть сообщения СМИ о мародерстве на месте посадки воздушного судна. В сообщении СК говорится, что проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено.
Инцидент произошел утром 15 августа. В авиакомпании заявили, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.
Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, считают в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыли в 2012 году.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.
A321 пока остается на кукурузном поле. Его уберут не раньше следующей недели.
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