Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:38

Опубликовано видео из салона А321 после жесткой посадки

происшествия

17:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321 "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле в Подмосковье. На кадрах салон лайнера находится в том же виде, в каком остался после эвакуации пассажиров.

Ведомство разметило запись, чтобы опровергнуть сообщения СМИ о мародерстве на месте посадки воздушного судна. В сообщении СК говорится, что проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено.


Инцидент произошел утром 15 августа. В авиакомпании заявили, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, считают в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыли в 2012 году.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

A321 пока остается на кукурузном поле. Его уберут не раньше следующей недели.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика