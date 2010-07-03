Какая судьба ждет A321 после жесткой посадки в Подмосковье

13:34
13:34
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Самолет "Уральских авиалиний" до сих пор остается на кукурузном поле после жесткой посадки под Жуковским. Лайнер уберут с поля после окончания следственных действий.
Экипаж сумел посадить Airbus А321 на брюхо, лайнер сильно пострадал и восстановлению не подлежит.
В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский работала.
Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.
Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.
На странице командира экипажа Дамира Юсупова в социальных сетях появились слова благодарности от пассажиров и просто пользователей Сети.
Сам Юсупов заявил, что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг.
"Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю", – сказал Юсупов. Он также рассказал, что планирует продолжить полеты, но на какое-то время возьмет перерыв.
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Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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