Экстренно севший в Подмосковье самолет восстановлению не подлежит

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалиний", экстренно севший в кукурузном поле, восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба перевозчика.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь утром в 15 августа, аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. На его борту было 226 человек. По данным Минздрава, после жесткой посадки были госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок. Примерно 40 пассажиров рейса отправятся в Симферополь другим бортом. Остальные сдали билеты.

Как уточнили в "Уральских авиалиниях", причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Тем не менее Росавиация планирует провести внеплановую проверку ЛИИ.

После происшествия с Airbus A321 было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Черные ящики не пострадали, их данные проанализируют эксперты. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.