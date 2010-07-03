Минздрав уточнил число госпитализированных после жесткой посадки A321

14:37
14:37
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Фото: ТАСС/Алексей Штокал
После жесткой посадки самолета A321 в Подмосковье госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минздрав РФ.
Пятеро находятся в Раменской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, среди них ребенок. Еще один пострадавший остается в Жуковской ГКБ.
Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Симферополь, аварийно сел утром в 15 августа. На борту было 226 человек. Около 40 из них отправятся в Симферополь другим бортом, остальные сдали билеты.
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. СМИ сообщили, что чайки, попавшие в двигатель, появились вблизи аэропорта из-за расположенной неподалеку свалки.
В министерстве экологии Московской области заявили, что ближайший мусорный полигон закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки.
В Летно-исследовательском институте имени Громова отметили, что система отпугивания птиц в аэропорту была в рабочем состоянии. Тем не менее Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ. Для проверок авиакомпании и аэропорта, по мнению главы службы, оснований нет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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