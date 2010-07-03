Ближайший к Жуковскому мусорный полигон закрыт – Минэкологии МО

13:37
13:37
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон закрыт, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно.
Отмечается, что ближайший к месту посадки полигон – "Сафоново" – расположен в 14 километрах. Кроме того, его закрыли еще в 2012 году, и отходы туда с тех пор не завозятся.
"Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что чайки, попавшие в двигатель самолета, появились вблизи аэропорта Жуковский из-за расположенной неподалеку свалки.
Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.
55 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, среди них 17 детей и беременная женщина. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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