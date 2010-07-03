Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321

13:43
13:43
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Фото: ТАСС/Алексей Штокал
Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1".
Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит. Нерадько также отметил, что решение экипажа A321, совершившего жесткую посадку, было единственно верным.
"Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации – произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 километров порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением – со слов экипажа", – объяснил он.
"Летный экипаж воздушного судна действовал грамотно, профессионально и мужественно, заслуживает представления самым высоким государственным наградам", – подчеркнул Нерадько.
Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов также выразил уверенность в том, что пилоты действовали правильно.
Нерадько обратил внимание, что самолет обработан противопожарной пеной, так что угрозы взрыва на борту нет.
"Самолет взлетал почти с максимально взлетной массой. На борту находилось 16 тонн топлива. В настоящее время самолет обработан специальной противопожарной пеной, угрозы возгорания на борту воздушного судна нет", – заявил он.
Воздушное судно, выполнявшее рейс Москва – Симферополь, аварийно село в Подмосковье утром в четверг. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.
За медпомощью обратились 55 человек. 29 человек доставили в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одну беременную женщину. В результате одну женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных пострадавших после осмотра врачами отпустили домой.
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова же ответили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии.
По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. Однако в Минэкологии Подмосковья сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета, указали в министерстве.
Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.
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