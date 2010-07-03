Минприроды требует проверить свалки у аэропорта Жуковский после ЧП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Минприроды настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском, передает ТАСС.

"В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ – Московской области", – уточнили в ведомстве.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром в четверг. По информации авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера.

СМИ сообщили, что чайки появились у аэропорта из-за свалки. Однако в Минэкологии Московской области заявили, что ближайший мусорный полигон закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки.

Количество обратившихся за медпомощью после аварийной посадки А321 увеличилось до 55



В Летно-исследовательском институте имени Громова отметили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала. Тем не менее Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ.

За медпомощью после инцидента обратились 55 человек. По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы шесть пострадавших, в том числе ребенок.

Две трети пассажиров сдают билеты, остальные отправятся в Симферополь из аэропорта Домодедово.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. МЧС открыло горячую линию.

Происшествие прокомментировали в Кремле. Дмитрий Медведев поручил подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа А321.