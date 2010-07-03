"Героем себя не ощущаю". Пилот А321 – о жесткой посадке

19:16
19:16
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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Командир совершившего аварийную посадку самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов рассказал, что решение сажать самолет на поле в Подмосковье было принято после выхода из строя второго двигателя.
"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли", – отметил он, уточнив, что высота полета была не значительной.
Он также сообщил, что изначально планировалось развернуться и вернуться в аэропорт вылета.
"Я предпринял попытки, как мягче посадить самолет, чтобы касание было с минимальной вертикальной скоростью", – сказал Юсупов. Он пояснил, что экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, поскольку это безопасней.
"Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", – сказал он.
Он уточнил, что подготовка самолета к полету и посадка пассажиров проходили в штатном режиме.
Пилот совершившего аварийную посадку Airbus A321 рассказал о своих действиях
Утром 15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту было 226 человек.
По последним данным, 75 человек обратились за медицинской помощью, из них 19 детей. Один человек госпитализирован в раменскую районную больницу.
Как сообщили в авиакомпании, причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии.
В ОАО "Рампорт Аэро" сообщили, что пассажирам самолета выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
По словам независимого авиационного эксперта, кандидата технических наук Вадима Лукашевича, кукурузное поле – достаточно удачная площадка для экстренной посадки.
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