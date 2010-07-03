Пассажиры аварийно севшего самолета получат по 100 тысяч рублей

17:36
17:36
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Пассажирам аварийно севшего самолета "Уральских Авиалиний" предоставят компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгендиректора ОАО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.
"На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей", – сказал он.
15 августа Airbus A321, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. На его борту было 226 человек. Примерно 40 пассажиров рейса отправятся в Симферополь другим бортом. Остальные сдали билеты.
В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова уточнили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии.
По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. В областном Минэкологии сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета, указали в министерстве.
Тем не менее Минприроды РФ потребовало проверить объекты ТКО в районе аэропорта в Жуковском.
Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
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