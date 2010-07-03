"Кукурузное поле – удачная площадка для посадки". Эксперт – о ЧП с А321

18:14
18:14
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Кукурузное поле – достаточно удачная площадка для экстренной посадки, рассказал Москве 24 независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич, комментируя инцидент с самолетом Airbus А321.
По словам эксперта, кукурузное поле удобно тем, что на нем нет оврагов и каких-либо препятствий. "Сама кукуруза там уже такая высокая, под два метра. Она сыграла, возможно, роль запененной полосы", – подчеркнул специалист.
Утром 15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту было 226 человек. За помощью медиков обратились 74 пассажира. В их числе – 19 детей.
Как сообщили в авиакомпании, причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Как пообещали в ОАО "Рампорт Аэро", пассажирам аварийно севшего самолета "Уральских Авиалиний" выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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