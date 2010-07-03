Расшифровка бортовых самописцев лайнера А321 займет три дня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что с совершившего жесткую посадку в Подмосковье лайнера A321 сняли бортовые самописцы, их анализ будет завершен в течение трех дней.

"Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна, оно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", – сказал руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

Нерадько добавил, что пилоты и экипаж самолета не получили серьезных травм в ходе приземления и вернутся в небо, как только им разрешат медики.

Инцидент произошел утром 15 августа. Вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь Airbus A321 "Уральских авиалиний" аварийно сел на кукурузное поле в Московской области после того, как в двигатели врезалась стая птиц. Само столкновение попало на видео.

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На борту находились 226 пассажиров. Помощь врачей потребовалась 74 людям, 19 из них – дети. Одного человека госпитализировали. Примерно 40 пассажиров рейса отправятся в Симферополь другим бортом. Остальные сдали билеты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Вместе с тем в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии и действовала исправно. Тем не менее Росавиация планирует провести внеплановую проверку ЛИИ.

