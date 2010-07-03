Самолет A321 вывезут с места аварийной посадки не раньше следующей недели

Фото: Агентство "Москва/Андрей Никеричев

Авиакомпания "Уральские авиалинии" эвакуирует аварийно севший самолет с кукурузного поля в Подмосковье не раньше понедельника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.

"В понедельник будут приняты все решения", – заявил он, добавив, что после этого пройдет эвакуация воздушного судна. Для этого авиакомпания попросила у аэропорта Шереметьево необходимое оборудование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Межгосударственный авиационный комитет расшифровал черные ящики Airbus A321. Как выяснилось, диспетчеры Жуковского предупреждали экипаж об отдельных пролетах птиц.

Тем временем Следственный комитет опровергает появившуюся информацию о фактах мародерства на месте ЧП. Уточняется, что там круглосуточно работает следственно-оперативная группа.

Самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

Подмосковные власти "орнитологической аномалии" в районе аэропорта не зафиксировали. Ситуацию продолжают расследовать. Следователи оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в этом месте.

A321 пока остается на кукурузном поле. Его уберут с поля после окончания следственных действий.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

По мнению командира A321 Дамира Юсупова, проблема с птицами для этого аэропорта не характерна. В то же время замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова не раз обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом.