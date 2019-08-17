МАК расшифровал черные ящики аварийно севшего A321 – СМИ

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего A321

Межгосударственный авиационный комитет расшифровал черные ящики Airbus A321, аварийно севшего в Подмосковье 15 августа, передает "Интерфакс".

"Информация с черных ящиков получена, с ней ведется работа. Анализируется запись переговоров экипажа с диспетчерами. Запись четкая, хорошая", – рассказал источник.

По его словам, судя по записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем.

Источник ТАСС уточняет, что работа с черными ящиками в лаборатории продолжается, информацию анализируют. Об окончании расшифровки говорить пока преждевременно, добавил собеседник.

Самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Подмосковные власти "орнитологической аномалии" в районе аэропорта не зафиксировали. Ситуацию продолжают расследовать. Следователи тем временем оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в этом месте.

Самолет пока остается на кукурузном поле. Его уберут с поля после окончания следственных действий.

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По мнению командира A321 Дамира Юсупова, проблема с птицами для этого аэропорта не характерна. В то же время замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова не раз обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.