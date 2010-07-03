"Орнитологической аномалии" в районе аэропорта Жуковский не выявлено

Фото: ТАСС/Алексей Штокал

Подмосковные власти не зафиксировали "орнитологической аномалии" в районе аэропорта Жуковский, где аварийно сел самолет. Об этом заявил зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он рассказал, что самые рисковые зоны около аэродрома были осмотрены.

"Сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-либо орнитологической аномалии. На Глушице мы вообще не видели птиц, кроме последнего, самого благополучного участка, где есть несколько уток. Что касается пункта перевалки отходов, то там птицы были, это видели все. Но я не могу сказать, что их количество аномально и что оно способно в масштабе всей территории как-либо существенно повлиять на ситуацию", – цитирует министра Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что ситуацию продолжат исследовать. Росприроднадзор проведет все необходимые надзорные мероприятия, чтобы выработать меры для улучшения экологической и орнитологической ситуации, пояснил Куракин.

Он добавил, что в ближайшее время ускорят работу по ее улучшению на берегах озера Глушица, где ранее была незаконная свалка. Хотя ее закрыли в 2017 году, остатки ее деятельности сохранились, отметил министр.

"И мы сейчас совместно с администрацией города Жуковский договорились, что изыщем ресурсы, территория будет убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет завершена. По подсчетам администрации, на это дополнительно будет необходимо изыскать от 90 до 110 миллионов рублей", – заключил Куракин.

Следователи тем временем оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в районе аэропорта. Изучается также техническая документация, отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно. Ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

Утром 15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

После происшествия появились сообщения о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Дмитрий Куракин объяснил, что аэропорт располагается вблизи водоемов, в неблагоприятном с точки зрения орнитологической безопасности месте. Экологическую обстановку там он также назвал не самой благоприятной.

Замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова не раз обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом Жуковский. Командир A321 Дамир Юсупов же не считает проблему с птицами характерной для аэропорта.