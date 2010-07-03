Командир A321 оценил проблему с птицами в Жуковском

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов не считает проблему с птицами характерной для аэропорта Жуковский.

"Птицы – такое явление, что они то есть, то нет. Нельзя сказать, что они постоянно", – цитирует его РИА Новости.

Утром 15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

После происшествия появились сообщения о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Однако в Минэкологии Подмосковья заявили, что ближе всего к аэродрому находится мусорный полигон "Сафоново", который не используется с 2012 года. Тем не менее Минприроды РФ хочет проверить объекты ТКО в районе аэропорта в Жуковском.

Позже зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин объяснил, что аэропорт располагается вблизи водоемов, в неблагоприятном с точки зрения орнитологической безопасности месте. Экологическую обстановку там он также назвал не самой благоприятной.

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Министр добавил, что неподалеку от аэродрома есть объект перевалки мусора. В отношении него подали иск в суд по приостановке его деятельности.

Замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова не раз обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом Жуковский. Последний раз жалобу отправили месяц назад.

Руководитель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко поддержала создание в столице центра по обучению хищных птиц борьбе с чайками в аэропортах. По ее словам, это наиболее эффективный способ борьбы с их скоплениями в зоне взлета-посадки, использующийся во всем мире.