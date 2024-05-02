Энергетическая инфраструктура повреждена при обезвреживании БПЛА под Орлом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов Орловской области были повреждены при обезвреживании украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

По его словам, повреждение инфраструктуры привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок Поныри остался без света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

До этого в ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.

