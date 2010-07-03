В МГД поддержали создание центра по обучению хищных птиц борьбе с чайками в аэропортах

14:00
14:00
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко поддержала создание в столице центра по обучению хищных птиц борьбе с чайками в аэропортах.
По ее словам, это наиболее эффективный и естественный способ борьбы со скоплениями птиц в зоне взлета-посадки. Этот метод применяется во всем мире, отметила Святенко.
"В отличие от других технологий, в частности акустических, данный метод вызывает у птиц устойчивые реакции избегания на основе глубоких инстинктивных процессов, выработанных в ходе эволюции, в результате чего эффективность такого воздействия заметно возрастает", – цитирует ее Агентство "Москва".
Глава комиссии добавила, что необходимые меры для борьбы с птицами предпринимают руководители всех аэропортов.
"Безопасность полетов – главное в авиации. Это я могу вам сказать как подполковник Военно-воздушных сил РФ. На территории каждого аэропорта находится система отпугивания птиц, которая обеспечивает защиту территории от голубей, чаек, бакланов и других птиц, которые при столкновении с фюзеляжем или попав в двигатель самолета, могут нарушить работу агрегатов воздушного судна. Также для предотвращения такого рода событий свою работу ведут орнитологические службы", – рассказала она.
Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа. В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.
Как сообщает газета "Известия", по словам орнитолога, научного сотрудника биологического факультета МГУ имени Ломоносова Павла Квартальнова, август – это период, когда молодые чайки становятся на крыло и вместе с родителями летают в поисках корма. Стаи в это время увеличиваются.
"Такой толпе трудно прокормиться, поэтому они летают далеко от колонии. Ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля. Летят они не всегда прямо, часто их просто ветер сдувает, поэтому, скорее всего, они и оказались на территории аэропорта", – уточнил эксперт.
После инцидента начали говорить о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Однако в Минэкологии Подмосковья заявили, что ближе всего к аэродрому находится мусорный полигон "Сафоново", который не используется с 2012 года.
Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: