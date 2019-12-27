Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

По данным врачей, с места крушения в больницы доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы, сообщает РИА Новости. Двенадцать раненных находятся в тяжелом состоянии. Как уточняется, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По последним данным, один из пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате скончался в больнице, число жертв выросло до 15, сообщили медики.

По данным пресс-службы, аэропорт казахстанской Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета.

Трагедия произошла во время рейса авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан. Во время взлета воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение. В результате, борт столкнулся с двухэтажным строением.

По информации генконсульства РФ в Казахстане, россиян на борту самолета не было. Сразу после инцидента на территории Казахстана приостановили деятельность авиакомпании, которая осуществляла перевозки.

