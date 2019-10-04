Три человека погибли в результате аварийной посадки АН-12 под Львовом

09:33 (обновлено 04.10.2019 09:51)
09:33
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Фото: телеграм-канал Aviaincidents
Три человека погибли при аварийной посадка самолета Ан-12 вблизи Львова. Еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна", – говорится в сообщении.
Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял чартерный рейс по маршруту Виго (Испания) – Львов (Украина). Судно совершило аварийную посадку утром в пятницу в селе Сокольники Львовской области.
До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел около 1,5 км из-за нехватки горючего, уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.
4 октября самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно сел в Волгограде из-за ухудшения состояния двухмесячной пассажирки. Ребенка доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось.
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