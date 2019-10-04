Три человека погибли в результате аварийной посадки АН-12 под Львовом

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Три человека погибли при аварийной посадка самолета Ан-12 вблизи Львова. Еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна", – говорится в сообщении.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял чартерный рейс по маршруту Виго (Испания) – Львов (Украина). Судно совершило аварийную посадку утром в пятницу в селе Сокольники Львовской области.

До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел около 1,5 км из-за нехватки горючего, уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.

4 октября самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно сел в Волгограде из-за ухудшения состояния двухмесячной пассажирки. Ребенка доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось.