СК начал проверку после смерти ребенка в самолете Москва – Грозный

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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти младенца, летевшего рейсом Москва – Грозный, сообщает Агентство "Москва".

Назначена доследственная проверка. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник рассказала, что, по предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца, что и могло стать причиной его смерти.

Ранее сообщалось, что лайнер Москва – Грозный вынужденно сел в волгоградском аэропорту Гумрак 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск).

Во время полета ухудшилось состояние двухмесячной пассажирки. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, однако, несмотря на все попытки врачей, спасти ее жизнь не удалось.