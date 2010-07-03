СК начал проверку после смерти ребенка в самолете Москва – Грозный

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти младенца, летевшего рейсом Москва – Грозный, сообщает Агентство "Москва".
Назначена доследственная проверка. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник рассказала, что, по предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца, что и могло стать причиной его смерти.
Ранее сообщалось, что лайнер Москва – Грозный вынужденно сел в волгоградском аэропорту Гумрак 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск).
Во время полета ухудшилось состояние двухмесячной пассажирки. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, однако, несмотря на все попытки врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.