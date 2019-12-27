Число жертв при падении самолета в Алма-Ате увеличилось до 9, россиян на борту не было

Фото: пресс-служба КЧС МВД

Девять человек, в том числе шестеро детей, стали жертвами падения самолета Алматы – Нур-Султан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД Казахстана.

"По предварительной информации, погибло 9 человек, пострадавших 9, в том числе 6 детей", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

При этом, по предварительным данным Генконсульства, россиян на борту рухнувшего самолета не было.

По имеющимся данным, 27 декабря в 7:22 (4:22 по московскому времени) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

Сообщается, что на борту в момент крушения находились 95 пассажиров, а также 5 членов экипажа.

По поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия. В ее состав вошли заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.

Известно, что Fokker-100 разработан голландской авиакомпанией в 1980-х годах. Производство лайнеров подобного типа было завершено в 1997 году. Всего было создано 283 самолета.

Отмечается, что 6 полетов на Fokker-100, включая рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпели крушение, передает РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким тех, кт погиб при крушении рейса Bek Air. Казахстанский лидер дал обещание, что виновные в трагедии будут строго наказаны.