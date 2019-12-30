Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета Bek Air

Фото: телеграм-канал Life Shot

В МВД Казахстана рассматривают три основные версии крушения самолета Bek Air в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ерлана Тургумбаева.

Основными причинами крушения самолета считаются ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб. Тургумбаев также подчеркнул, что погодные условия позволили не воспламенится самолету после падения, что позволило минимизировать число жертв.

Глава ведомства отметил, что в ближайшее время воздушное судно будет перемещено с места ЧП в аэропорт для его детального осмотра. Представители завода-изготовителя уже прибыли в Казахстан, будет назначен комплекс технических экспертиз.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним сведениям, погибли 12 человек, пострадали 46 человек. Второй пилот и бортпроводница находятся в реанимации.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян в самолете не было. Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

