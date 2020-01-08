Авиакомпания МАУ и Киевский аэропорт не владеют данными о крушении лайнера

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не владеет информацией о возможном крушении самолета Boeing-737 со 180 пассажирами на борту у Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
"Рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно", – сообщил источник.
В Киевском международном аэропорту Борисполь также пока не могут подтвердить данные о катастрофе с украинским бортом, передает РИА Новости. Однако изданию подтвердил факт ЧП представитель Тегеранского аэропорта.
Кроме того, сообщается, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты.
В настоящее врем к месту предполагаемой трагедии направлены скорые. Подробности выясняются.
Ранее появилась информация о крушении лайнера Украинских международных авиалиний, на борту которого находились 180 человек. По некоторым данным, число пассажиров составляет 167 человек. Отмечается, что воздушное судно рухнуло сразу после взлета из-за технических проблем.
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