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В мире

08:02

На борту украинского Boeing 737 находились 167 пассажиров, все они погибли

происшествия за рубежом

Фото: Twitter/Iranian_RCS

На борту Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", летевшего из Тегерана в Киев, находились 167 пассажиров. По информации, появившейся ранее, лайнер потерпел крушение сразу после взлета, передает РИА Новости.

По данным МЧС Ирана, обломки рухнувшего самолета продолжают гореть. В настоящее время спасатели пытаются их потушить. Спасатели сообщили, что в авиакатастрофе будет сложно найти выживших.

По версии Reuters со ссылкой на иранское ТВ, все люди на борту лайнера погибли. Также появилась информация о том, что посольство Украины устанавливает списки погибших при крушении в Иране пассажиров.

Однако в авиакомпании МАУ и Киевском аэропорту пока что не подтверждают данные о крушении самолета со 180 людьми на борту.

Позднее гибель пассажиров и экипажа подтвердили в МИД Украины. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing 737 рухнул после вылета из аэропорта Тегерана предположительно из-за технических проблем.

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