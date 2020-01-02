Момент авиакатастрофы в Алма-Ате попал на видео

Фото: скриншот видео соцсети

Предполагаемое видео авиакатастрофы в Алма-Ате, произошедшей 27 декабря, появилось в Сети.

На кадрах видно видно, как самолет несколько раз пытался набрать высоту, но не смог. Воздушное судно снесло в сторону. Оно врезалось в ограждение, после чего столкнулось с препятствием.

Видео: YouTube/Joella Horn

Fokker-100 выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. В самолете находились пять членов экипажа и 93 пассажира.

Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них есть несовершеннолетние. В генконсульстве РФ в Казахстане заявили, что россиян в самолете не было. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Глава МВД Ерлан Тургумбаев считает, что причинами крушения могли стать ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб. Он также полагает, что холодная погода помогла не воспламениться судну.

Директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров добавил, что нарушить движение самолета мог след от взлетевшего перед ним Airbas А321 neo. Самолет мог попасть в воздушные потоки судна, объяснил он.