Иран признал вину в крушении украинского самолета

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Власти Ирана признали вину в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Глава МИД страны Джавад Зариф отметил, что лайнер был сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", – написал Зариф.

Кроме того, в конце сообщения министр высказал свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся в лайнере 177 человек погибли.

Ранее Иран опровергал версию о ракетном ударе по украинскому самолету. Сообщалось, что специалисты исключили подобное развитие событий после анализа действий пилотов лайнера.