Эксперты рассказали, как ограничение полетов над Ираном может повлиять на туристов

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. После трагедии российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Компании, в свою очередь, начали менять маршруты своих рейсов. Выясняем, как могут подобные корректировки сказаться на российских туристах.

Приостановка полетов

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

По данным компании "Международные авиалинии Украины", авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни более 170 человек. Среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

В Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что потерпевший крушение самолет загорелся еще до столкновения с землей. При этом, по их информации, траектория полета лайнера свидетельствует о том, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно. Однако отмечается, что пилоты не сообщали о возникновении нештатной ситуации на борту.

На данный момент в Совете национальной безопасности и обороны Украины изучают несколько версий произошедшего. В частности, поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт.

После трагедии Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. В ведомстве полагают, что эти маршруты не являются безопасными.





Росавиация В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты.

Ряд перевозчиков уже начали выполнять рекомендации. В том числе "Уральские авиалинии", а также S7, где заявили, что введенные ограничения коснутся единственного рейса, который под них попадает – из Новосибирска в Дубай. А Utair подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака – через Египет и Кипр для рейса Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия). В компании добавили, что, несмотря на изменения, не планируют увеличивать стоимость билетов.

Авиакомпания "Россия" тоже скорректировала полеты некоторых своих рейсов 9 января. Таким образом, рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург – Шарджа выполняется с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки, при этом время полета увеличивается на 1 час 42 минуты со стандартных пяти часов 37 минут. Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург – Шарджа также летит по удлиненному маршруту: полетное время со стандартных 4 часов 53 минут увеличивается на 1 час 21 минуту, пояснили в пресс-службе компании.

В Azur Air сформировали альтернативные маршруты для своих рейсов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки. В частности, самолеты авиакомпании сообщением Тюмень – Дубай (ОАЭ) будут совершать перелеты через Ташкент (Узбекистан).

Новые маршруты подготовили авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа". Кроме того, сообщается о приостановке полетов над Ираном немецкой Lufthansa, Air France и EgyptAir. Власти Украины также запретили полеты всем украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 9 января до выяснения причин катастрофы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на территории Ирана сейчас могут находиться несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп.



Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января 2020 года США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани. После этого Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США.

Подорожают ли билеты?

Фото: ТАСС/DPA/Rolf Zimmermann

По мнению исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, в виду напряженной обстановки на Ближнем Востоке турпоток в ближайшие к Ирану страны может уменьшиться.

"Полеты в ОАЭ, Катар, где базируются хабы (пункты пересадки. – Прим. ред.) крупных авиаперевозчиков Персидского залива – это точки притяжения турпотоков, причем значительная часть, в том числе российских граждан, отдыхает в ОАЭ, и немалая часть туристов пользуется этими хабами для совершения пересадки и продолжения полета по другим направлениям", – пояснил Пантелеев Москве 24.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Из-за того, что воздушное пространство Ирана использовать небезопасно, может значительно увеличиться продолжительность полета. Если авиакомпания принимает решение и слушает рекомендации Росавиации отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, то это приводит к увеличению расходов авиаперевозчиков. Растут расходы топлива, расходы на фонд оплаты труда, ухудшается оборот воздушных судов.

Кроме того, по словам эксперта, цены на билеты могут вырасти, поскольку авиакомпании должны будут компенсировать возросшие затраты.

"Но в то же время не исключено, что авиакомпании будут и вовсе вынуждены отказаться от выполнения полетов по ряду направлений, если ситуация в течение достаточного длительного времени не будет меняться. А дополнительные затраты могут переложить на пассажиров, если спрос на полеты по этим направлениям сократится", – подчеркнул собеседник Москвы 24.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Впрочем, по мнению Пантелеева, пока оценивать потери авиакомпаний и возможный рост цен на авиабилеты преждевременно.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Стоит подождать, посмотреть, как долго это будет продолжаться. От авиаперевозчиков и авиационных властей в данном случае ничего не зависит. Вопрос касается исключительно того, насколько быстро США и Иран смогут уладить все взаимные претензии.

В свою очередь, вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин заявил Москве 24, что на туристический поток сложившаяся ситуация повлияет незначительно.

"В Ирак никто из туристов не ездит, а в Иран летают десятки туристов. За 9 месяцев прошлого года всего две тысячи побывало, хотя направление это интересное и перспективное. Что касается ситуации по полетам в ОАЭ и другие страны, то там корректируются маршруты", – пояснил он.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза Туриндустрии Те, кто имеет туры, у них цены не повысятся. В целом и в дальнейшем это не повлияет радикально на цены, потому что в турпакете цена комплексная, которая состоит из тура и авиабилета.

Эксперт уверен, что проблема с ограничением полетов в скором времени может разрешиться. По его словам, пока "никто не закрывал полеты", а авиакомпании уже представили свои планы, как они будут облетать территории Ирана и ближайших областей.