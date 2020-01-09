Эксперты рассказали, как ограничение полетов над Ираном может повлиять на туристов

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. После трагедии российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Компании, в свою очередь, начали менять маршруты своих рейсов. Выясняем, как могут подобные корректировки сказаться на российских туристах.
Приостановка полетов
По данным компании "Международные авиалинии Украины", авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни более 170 человек. Среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
В Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что потерпевший крушение самолет загорелся еще до столкновения с землей. При этом, по их информации, траектория полета лайнера свидетельствует о том, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно. Однако отмечается, что пилоты не сообщали о возникновении нештатной ситуации на борту.
На данный момент в Совете национальной безопасности и обороны Украины изучают несколько версий произошедшего. В частности, поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт.
После трагедии Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. В ведомстве полагают, что эти маршруты не являются безопасными.
Ряд перевозчиков уже начали выполнять рекомендации. В том числе "Уральские авиалинии", а также S7, где заявили, что введенные ограничения коснутся единственного рейса, который под них попадает – из Новосибирска в Дубай. А Utair подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака – через Египет и Кипр для рейса Махачкала – Джидда (Саудовская Аравия). В компании добавили, что, несмотря на изменения, не планируют увеличивать стоимость билетов.
Авиакомпания "Россия" тоже скорректировала полеты некоторых своих рейсов 9 января. Таким образом, рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург – Шарджа выполняется с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки, при этом время полета увеличивается на 1 час 42 минуты со стандартных пяти часов 37 минут. Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург – Шарджа также летит по удлиненному маршруту: полетное время со стандартных 4 часов 53 минут увеличивается на 1 час 21 минуту, пояснили в пресс-службе компании.
В Azur Air сформировали альтернативные маршруты для своих рейсов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки. В частности, самолеты авиакомпании сообщением Тюмень – Дубай (ОАЭ) будут совершать перелеты через Ташкент (Узбекистан).
Новые маршруты подготовили авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа". Кроме того, сообщается о приостановке полетов над Ираном немецкой Lufthansa, Air France и EgyptAir. Власти Украины также запретили полеты всем украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 9 января до выяснения причин катастрофы.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на территории Ирана сейчас могут находиться несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп.
Подорожают ли билеты?
По мнению исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, в виду напряженной обстановки на Ближнем Востоке турпоток в ближайшие к Ирану страны может уменьшиться.
"Полеты в ОАЭ, Катар, где базируются хабы (пункты пересадки. – Прим. ред.) крупных авиаперевозчиков Персидского залива – это точки притяжения турпотоков, причем значительная часть, в том числе российских граждан, отдыхает в ОАЭ, и немалая часть туристов пользуется этими хабами для совершения пересадки и продолжения полета по другим направлениям", – пояснил Пантелеев Москве 24.
Кроме того, по словам эксперта, цены на билеты могут вырасти, поскольку авиакомпании должны будут компенсировать возросшие затраты.
"Но в то же время не исключено, что авиакомпании будут и вовсе вынуждены отказаться от выполнения полетов по ряду направлений, если ситуация в течение достаточного длительного времени не будет меняться. А дополнительные затраты могут переложить на пассажиров, если спрос на полеты по этим направлениям сократится", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Впрочем, по мнению Пантелеева, пока оценивать потери авиакомпаний и возможный рост цен на авиабилеты преждевременно.
В свою очередь, вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин заявил Москве 24, что на туристический поток сложившаяся ситуация повлияет незначительно.
"В Ирак никто из туристов не ездит, а в Иран летают десятки туристов. За 9 месяцев прошлого года всего две тысячи побывало, хотя направление это интересное и перспективное. Что касается ситуации по полетам в ОАЭ и другие страны, то там корректируются маршруты", – пояснил он.
Эксперт уверен, что проблема с ограничением полетов в скором времени может разрешиться. По его словам, пока "никто не закрывал полеты", а авиакомпании уже представили свои планы, как они будут облетать территории Ирана и ближайших областей.