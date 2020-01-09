Эксперт рассказал, как изменится турпоток из-за отмены авиарейсов над Ираном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с отменой всех рейсов зарубежных авиакомпаний на Ближнем Востоке и рекомендациями Росавиации воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

По мнению эксперта, турпоток в ближайшие страны может уменьшиться, а цены на билеты вырасти.

"Дело в том, что полеты в ОАЭ, Катар, где базируются хабы (пункты пересадки. – Прим. ред.) крупных авиаперевозчиков Персидского залива – это точки притяжения турпотоков, причем значительная часть, в том числе российских граждан, отдыхает в ОАЭ, и немалая часть туристов пользуется этими хабами для совершения пересадки и продолжения полета по другим направлениям", – пояснил Пантелеев.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Из-за того, что воздушное пространство Ирана использовать небезопасно, может значительно увеличиться продолжительность полета. Если авиакомпания принимает решение и слушает рекомендации Росавиации отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, то это приводит к увеличению расходов авиаперевозчиков. Растут расходы топлива, расходы на фонд оплаты труда и так далее.

Эксперт отметил и возможные изменения в стоимости авиабилетов. Они могут увеличится, поскольку авиакомпании должны будут компенсировать возросшие затраты. По словам Пантелеева, полностью отменить полеты смогут в том случае, если ситуация на протяжении долгого времени не изменится.

Но, по мнению Пантелеева, пока оценивать потери авиакомпаний преждевременно, нынешняя ситуация может все-таки перейти в какую-то менее взрывоопасную ситуацию, что даст возможность вернуться к выполнению регулярных полетов, в том числе и транзитных, в воздушном пространстве этих стран.

"Стоит подождать, посмотреть, как долго это будет продолжаться. От авиаперевозчиков и авиационных властей в данном случае ничего не зависит. Вопрос касается исключительно того, насколько быстро США и Иран смогут уладить все взаимные претензии", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

В ведомстве сочли, что подобные маршруты являются небезопасными.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о крушении лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Предварительной причиной катастрофы называют возгорание двигателя. Версия теракта исключается.

Известно, что лайнер рухнул практически сразу после взлета. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выжить никому не удалось. По предварительным данным, россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.

По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены. Однако авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.



Соболева Илона