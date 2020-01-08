Маршруты трех рейсов "России" изменены после крушения Boeing 737 в Иране

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Маршруты трех рейсов авиакомпании "Россия" скорректированы в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Таким образом, полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 Санкт-Петербург – Шарджа за 9 января будет выполнен с дозаправкой в Сочи. Полетное время увеличится на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.

Рейс FV-5661 Екатеринбург – Шарджа за 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время увеличится со стандартных 4 часа 53 минут на 1 час 21 минуту.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с рисками для безопасности полетов.

Также Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке. Оценкой безопасности займутся вице-премьер Максим Акимов, глава российской дипломатии Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

Утром 8 января близ Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет украинской авиакомпании. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.