Медведев дал поручение оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря главы российского правительства Олега Осипова.

Отмечается, что речь идет о районах Персидского и Оманского заливов. Оценкой безопасности займутся вице-премьер Максим Акимов, глава российской дипломатии Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

Уточняется, что подобное распоряжение было сделано после произошедших на Ближнем Востоке трагичных событий.

Так, в начале года США произвели ракетный удар по Багдаду, в результате чего был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Позднее в Иране заявили, что страна разрабатывает 13 сценариев мести Вашингтону в ответ на содеянное. Дональд Трамп пообещал ответить на это сильным ударом по 52 иранским целям.

В ночь на среду Тегеран начал ракетный обстрел по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле с американскими военными. СМИ сообщали, что в результате погибли 80 человек.

Утром 8 января близ Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет украинской авиакомпании. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Предварительной причиной авиакатастрофы называют возгорание двигателя в процессе полета. Версия теракта исключается.

Несмотря на это в Росавиации рекомендовали приостановить использование воздушного пространства Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов. Ряд российских и зарубежных авиаперевозчиков прислушались к советам и начали разработку альтернативных маршрутов.