Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

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Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани рассказал о 13 сценариях мести США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars в Twitter.

По словам Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".

Ранее парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также прописано о выделении силам Ирана 200 миллионов евро из Фонда национального развития.

7 января Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания с командующим силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.

3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту в Багдаде (Ирак) погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.