Российские авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд российских авиакомпаний изменяет маршруты рейсов, которые проходят над Ираном, в связи с авиакатастрофой Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом информирует ТАСС.

В числе первых полеты над Ираном планируют приостановить "Уральские авиалинии" и S7.

"Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты", – отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

В S7 Airlines заявили, что авиакомпания учтет требования Росавиации при планировании маршрутов. Введенные ограничения коснутся единственного рейса, который под них попадает – из Новосибирска в Дубай.

Позднее стало известно о том, что "Аэрофлот" разработал альтернативные маршруты после рекомендаций не летать над рядом стран Ближнего Востока. Также новые маршруты начали искать представители авиакомпании "Победа".

Кроме того, сообщается о приостановке полетов над иранским воздушным пространством немецкой Lufthansa и Air France. Воздушные судна Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай. Азербайджанская Buta Airways заявила, что продолжит полеты из Баку в Тегеран.

Помимо этого сообщается об остановке Украиной всех полетов над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы. Об этом уведомил премьер страны.

Ранее в Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, поскольку сочли такие полеты небезопасными.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты. Он потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана.

Предварительной причиной трагедии считают возгорание двигателя. В результате авиакатастрофы погибли все находящиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" приняли решение о приостановке рейсов в Тегеран на неопределенный срок.