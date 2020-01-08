Российские авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном

13:16 (обновлено 08.01.2020 15:07)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ряд российских авиакомпаний изменяет маршруты рейсов, которые проходят над Ираном, в связи с авиакатастрофой Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом информирует ТАСС.
В числе первых полеты над Ираном планируют приостановить "Уральские авиалинии" и S7.
"Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты", – отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".
В S7 Airlines заявили, что авиакомпания учтет требования Росавиации при планировании маршрутов. Введенные ограничения коснутся единственного рейса, который под них попадает – из Новосибирска в Дубай.
Позднее стало известно о том, что "Аэрофлот" разработал альтернативные маршруты после рекомендаций не летать над рядом стран Ближнего Востока. Также новые маршруты начали искать представители авиакомпании "Победа".
Кроме того, сообщается о приостановке полетов над иранским воздушным пространством немецкой Lufthansa и Air France. Воздушные судна Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай. Азербайджанская Buta Airways заявила, что продолжит полеты из Баку в Тегеран.
Помимо этого сообщается об остановке Украиной всех полетов над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы. Об этом уведомил премьер страны.
Ранее в Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, поскольку сочли такие полеты небезопасными.
Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты. Он потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана.
Предварительной причиной трагедии считают возгорание двигателя. В результате авиакатастрофы погибли все находящиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" приняли решение о приостановке рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком
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