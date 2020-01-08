Путин выразил соболезнования после гибели пассажиров и экипажа Boeing 737 в Тегеране

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава российского государства направил телеграммы президенту Ирана Хасану Рухани и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после гибели граждан этих и ряда других стран в авиакатастрофе, произошедшей в Тегеране.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты. Он рухнул вблизи аэропорта. Позднее к месту ЧП выехали экстренные службы.

По предварительным данным, причиной трагедии называют возгорание двигателя. В настоящее время версию теракта исключают. В результате произошедшего погибли все находящиеся на борту люди – 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.

В связи с произошедшим авиакомпаниям РФ рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана.