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В мире

11:17

Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Потерпевший крушение в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" загорелся еще до столкновения с землей. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", – говорится в отчете.

Отмечается, что траектория полета лайнера свидетельствует о том, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно.

Самолет "Международных линий Украины" со 177 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Все находящиеся в лайнере люди погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией. Также украинский лидер заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее западная разведка сообщила, что причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала техническая неисправность. Отмечалось, что есть свидетельства, которые говорят о перегреве одного из двигателей самолета.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждают очевидцы, запечатлено падение украинского борта. На кадрах видно, как горящая точка стремительно падает вниз.

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