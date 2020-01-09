Западная разведка назвала версию крушения украинского Boeing 737

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Причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала техническая неисправность. К такому мнению пришла западная разведка, передает Reuters.

По данным источника агентства, есть свидетельства, которые говорят о перегреве одного из двигателей самолета. Западные разведслужбы считают, что именно это могло привести к трагедии.

Собеседник агентства отметил, что западная разведка пришла к выводу, что лайнер не сбивали ракетой.

Самолет "Международных линий Украины" потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя. В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли – 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

В связи с произошедшим российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана.